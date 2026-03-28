Una partita per tornare al Mondiale: perché Pio Esposito merita di giocarla

In un verso o nell'altro, e anche a costo di diventare stucchevoli sulla sua narrazione, Francesco Pio Esposito rappresenta al momento il Golden Boy del nostro calcio.
Se nell'Inter l'attaccante si sta ritagliando pian piano il suo spazio, con l'Italia ha dovuto cedere ancora una volta il passo alle vecchie logiche di gruppo sulle quali Gattuso pare aver impostato la sua esperienza da CT.
Con la Bosnia però, ci giochiamo l'accesso al Mondiale dopo 8 anni da spettatori. E le premesse per renderla la partita di Esposito ci sono tutte.