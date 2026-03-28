Una partita per tornare al Mondiale: perché Pio Esposito merita di giocarla

L'oriundo italo-argentino è apparso tutt'altro che in condizioni smaglianti. Per sua fortuna i goal di Tonali e Kean hanno messo rimedio a quel contropiede malamente sprecato da Retegui, che in campo aperto si è allungato il pallone permettendo al portiere avversario di recuperare palla prima di venire travolto dallo stesso attaccante.

Quello contro l'Irlanda del Nord è sembrato il lontano parente di quello in grado di segnare 28 goal in una stagione con la maglia dell'Atalanta.