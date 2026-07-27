Una nuova pista per la porta della Juventus: contatti col Benfica per Trubin

"Abbiamo già due portieri, vogliamo competitività e stiamo cercando un altro portiere. Vedremo, ce ne sono molti che adesso andranno a trovare delle caselle nuove. Dibu Martinez è uno di questi che probabilmente può cambiare squadra però noi dobbiamo fare un mercato attento e oculato, non abbiamo tantissime potenzialità di spendere molti soldi". Luciano Spalletti, al termine del successo in amichevole contro lo Standard Liegi, ha parlato così del mercato e della situazione numero uno, che la prossima stagione non sarà né Di Gregorio né Perin, che si sono alternati nei primi due test amichevoli. Il primo nome sulla lista è quello dell'argentino vice campione del mondo, per il quale non c'è ancora l'accordo con l'Aston Villa.