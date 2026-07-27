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Una nuova pista per la porta della Juventus: contatti col Benfica per Trubin

Calciomercato
Juventus
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A. Trubin

Mercato Juventus attivissimo, spunta una nuova opzione per il ruolo di portiere: contatti col Benfica per l'ucraino Trubin.

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"Abbiamo già due portieri, vogliamo competitività e stiamo cercando un altro portiere. Vedremo, ce ne sono molti che adesso andranno a trovare delle caselle nuove. Dibu Martinez è uno di questi che probabilmente può cambiare squadra però noi dobbiamo fare un mercato attento e oculato, non abbiamo tantissime potenzialità di spendere molti soldi". Luciano Spalletti, al termine del successo in amichevole contro lo Standard Liegi, ha parlato così del mercato e della situazione numero uno, che la prossima stagione non sarà né Di Gregorio né Perin, che si sono alternati nei primi due test amichevoli. Il primo nome sulla lista è quello dell'argentino vice campione del mondo, per il quale non c'è ancora l'accordo con l'Aston Villa.

  • LE ALTERNATIVE AL DIBU MARTINEZ

    I Villans per l'ex portiere dell'Arsenal continuano a chiedere 12-15 milioni di euro, ecco perché la Juve sta valutando altre opzioni. La prima è quella che porta a Parma, dove gioca Zion Suzuki. Il portiere della nazionale giapponese ha tanto mercato (l'ultimo club che si è interessato è il Paris Saint-Germain), per i bianconeri è un'alternativa, non una prima scelta. Esattamente come Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham, e Anatolij Trubin, portiere ucraino del Benfica, in scadenza nel 2028.

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  • CONTATTO COL BENFICA

    Secondo quanto scrive La Stampa nel weekend c'è stato un contatto tra Juventus e Benfica per il portiere della nazionale allenata da Andrea Maldera. Trubin è un profilo che piace, con meno esperienza (classe 2001, mentre Martinez è classe 1992) ma altrettanto talento. Il problema è come sempre il prezzo. Il Benfica per lasciarlo partire vuole una cifra, tra parte fissa e bonus, vicina ai 30 milioni di euro. La Juve per ora ha altre priorità, se dovesse tramontare la pista Dibu capirà i margini di trattativa per Trubin. A oggi una seconda scelta.

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