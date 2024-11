Un solo voto per Lautaro Martinez vincitore del Pallone d'Oro: scelta a sorpresa, non arriva dall'Argentina

L'attaccante dell'Inter è stato votato da un solo giornalista come vincitore del Pallone d'Oro. E non è quello argentino.

Il settimo posto al Pallone d'Oro non ha soddisfatto Lautaro Martinez, che dopo lo Scudetto e la Copa America, sperava di chiudere almeno nella top 5.

C'è però chi ha votato per l'attaccante dell'Inter addirittura come vincitore del Pallone d'Oro. Un solo voto che non arriva dall'Argentina.

E neppure dall'Italia, anche se il giornalista Paolo Condò lo ha comunque piazzato più in alto del collega sudamericano.

Ma chi ha votato per Lautaro Martinez vincitore del Pallone d'Oro?