Un nuovo 9 per il Milan: chi è Gonçalo Ramos, quanto costa e perchè piace ad Amorim

Ramos piace al Milan e il Milan piace a Ramos. Il centravanti portoghese, come detto, nell’ultima stagione ha vinto Ligue 1 e Champions col PSG ma giocando (e segnando) poco: solo 13 titolarità fra campionato e Coppa, a fronte di ben 18 subentri. Pochi minuti, seppur in una squadra di super star, e 11 reti messe a referto, che lo hanno convinto della necessità di trovare una squadra che possa puntare su di lui come titolare indiscusso. Al Milan il giocatore piace perchè, nelle idee di Amorim, il Diavolo del 2026/27 dovrà avere gerarchie definite in attacco, con una squadra basata su un 3421 impreziosito da una punta in grado di finalizzare bene il gioco.