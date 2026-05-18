Un goal che vale salvezza e riscatto: Sebastiano Esposito è del Cagliari, scattato l’obbligo

Riscatto scattato. Sebastiano Esposito è diventato ufficialmente un giocatore del Cagliari, dopo la salvezza raggiunta dalla formazione rossoblu nella giornata numero 37 di Serie A.
Il giocatore era passato al club sardo in prestito con obbligo di acquisto in caso di permanenza nella massima serie.
Condizione che si è puntualmente avverata dopo la vittoria per 2-1 della formazione di Pisacane sul Torino, peraltro gara in cui Esposito ha segnato la rete del provvisorio pari.
Ora, quindi, il giocatore classe 2002 è completamente di proprietà della società sarda.