Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Cagliari Calcio v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Un goal che vale salvezza e riscatto: Sebastiano Esposito è del Cagliari, scattato l’obbligo

Cagliari
S. Esposito
Serie A
Calciomercato

La salvezza ottenuta dal Cagliari ha reso Sebastiano Esposito un giocatore di proprietà dei rossoblu: all’Inter andranno 4 milioni di euro e non solo.

Pubblicità

Riscatto scattato. Sebastiano Esposito è diventato ufficialmente un giocatore del Cagliari, dopo la salvezza raggiunta dalla formazione rossoblu nella giornata numero 37 di Serie A.

Il giocatore era passato al club sardo in prestito con obbligo di acquisto in caso di permanenza nella massima serie.

Condizione che si è puntualmente avverata dopo la vittoria per 2-1 della formazione di Pisacane sul Torino, peraltro gara in cui Esposito ha segnato la rete del provvisorio pari. 

Ora, quindi, il giocatore classe 2002 è completamente di proprietà della società sarda.

  • ESPOSITO AL CAGLIARI: LA FORMULA

    Sebastiano Esposito era passato in estate dal’Inter al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Nell’accordo fra le due società, inoltre, era stata prevista anche una clausola relativa a una percentuale d’incasso legata a una ipotetica futura rivendita, pari al 40%.

    • Pubblicità

  • IL RENDIMENTO DI ESPOSITO A CAGLIARI

    Per Esposito quella in Sardegna è stata, a oggi, la miglior stagione dal punto di vista delle partecipazioni ai goal. Ben 12 in Serie A, considerando i 7 centri personali e i 5 assist messi a referto per i compagni.

    Nel 2024/25, invece, Esposito aveva fatto un goal in più a Empoli, però aveva firmato solamente un passaggio vincente rispetto ai 5 di quest’anno.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL FUTURO DI ESPOSITO

    Con il riscatto, Esposito oltre a diventare un giocatore del Cagliari, firmerà un contratto fino al 2030 con i rossoblu. 

    Il suo futuro dovrebbe continuare a essere in Sardegna: il rapporto con Pisacane è ottimo, così come con tutto l’ambiente cagliaritano, il che indica che difficilmente il mercato porterà tentazioni.

  • LA DEFINITIVA MATURITÀ

    Quella 2025/26 è stata, probabilmente, l’annata della maturità definitiva per Sebastiano Esposito. Per lui è arrivata la salvezza col Cagliari, culmine di un percorso di grande costanza e sacrificio. È riuscito a essere decisivo nei momenti clou: dal goal alla Cremonese a quello contro il Torino, valso la definitiva fumata bianca per mantenere la massima serie in Sardegna. 


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Cagliari crest
Cagliari
CGL