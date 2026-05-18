Un goal che vale salvezza e riscatto: Sebastiano Esposito è del Cagliari, scattato l’obbligo

Quella 2025/26 è stata, probabilmente, l’annata della maturità definitiva per Sebastiano Esposito. Per lui è arrivata la salvezza col Cagliari, culmine di un percorso di grande costanza e sacrificio. È riuscito a essere decisivo nei momenti clou: dal goal alla Cremonese a quello contro il Torino, valso la definitiva fumata bianca per mantenere la massima serie in Sardegna.



