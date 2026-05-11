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Maurizio MarianiGetty Images
Francesco Schirru

Un arbitro italiano per la finale di Conference: Crystal Palace-Rayo Vallecano a Mariani

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Nessun club italiano nelle tre finali europee, ma alcuni rappresentanti ci saranno: oltre a giocatori come Grifo e Calafiori, in Conference la squadra arbitrale sarà azzurra.

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Maurizio Mariani, 44enne romano, arbitrerà la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. La UEFA ha annunciato come in occasione dell'evento che assegnerà la coppa, la direzione arbitrale sarà affidata a un italiano, protagonista al pari della sua squadra.

Nonostante i club italiani abbiano fallito l'accesso alle tre finali europee, venendo eliminati nei turni precedenti, alcuni rappresentanti azzurri saranno presenti tra Champions, Europa League e Conference: al pari di giocatori come Calafiori e Grifo, che prenderanno parte all'ultimo atto dei tornei per definire le tre squadre vincitrici, ecco dunque la scelta di Mariani.

L'arbitro romano dirigerà la finale di Conference in quel di Lipsia, Germania, mercoledì 27 maggio. Al suo fianco si saranno i guardalinee Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il quarto uomo sarà svedese, ovvero Glenn Nyberg. In Sala VAR presenti altri due italiani, ovvero Marco Di Bello e Daniele Chiffi, con il supporto Ivan Bebek, croato.

  • GLI ALTRI ARBITRI

    Se Mariani dirgerà la finale di Conference League, la scelta UEFA per quella di Champions è ricaduta sul 42enne tedesco Daniel Siebert, che ha avuto la meglio sui colleghi francesi e britannici in virtù della finale che vedrà di fronte proprio PSG e Arsenal.

    Per quanto riguarda la finalissima di Europa League, infine, la UEFA ha optato per il francese François Letexier, il quale il prossimo 20 maggio dirigerà la finale tra i tedeschi del Friburgo e i britannici dell'Aston Villa.

    La finale di Europa League sarà la prima a disputarsi, mercoledì 20 maggio, dunque sarà la volta di quella di Conference il 27. La finale di Champions League che chiuderà definitivamente l'annata continentale si svolgerà sabato 30.

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