Un arbitro italiano per la finale di Conference: Crystal Palace-Rayo Vallecano a Mariani

Maurizio Mariani, 44enne romano, arbitrerà la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. La UEFA ha annunciato come in occasione dell'evento che assegnerà la coppa, la direzione arbitrale sarà affidata a un italiano, protagonista al pari della sua squadra.

Nonostante i club italiani abbiano fallito l'accesso alle tre finali europee, venendo eliminati nei turni precedenti, alcuni rappresentanti azzurri saranno presenti tra Champions, Europa League e Conference: al pari di giocatori come Calafiori e Grifo, che prenderanno parte all'ultimo atto dei tornei per definire le tre squadre vincitrici, ecco dunque la scelta di Mariani.

L'arbitro romano dirigerà la finale di Conference in quel di Lipsia, Germania, mercoledì 27 maggio. Al suo fianco si saranno i guardalinee Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, mentre il quarto uomo sarà svedese, ovvero Glenn Nyberg. In Sala VAR presenti altri due italiani, ovvero Marco Di Bello e Daniele Chiffi, con il supporto Ivan Bebek, croato.