Ufficiale, Valentin Carboni al Marsiglia: la formula dell'operazione e quanto incassa l'Inter

L'argentino vola da De Zerbi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: i due club hanno annunciato la fumata bianca dell'operazione.

Dopo l'accordo degli scorsi giorni, ecco l'ufficialità: Valentin Carboni lascia l'Inter e vola in Francia, in Ligue 1, per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Marsiglia.

Le visite mediche del trequartista argentino sono andate a buon fine, come prevedibile. E così entrambi i club hanno annunciato ufficialmente la buona riuscita dell'operazione, messa in piedi ormai diverse settimane fa.

Carboni lascia così l'Inter per la seconda volta nel giro di un anno: nell'estate del 2023 i nerazzurri lo avevano prestato al Monza per consentirgli di disputare il suo primo campionato di Serie A.