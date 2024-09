Ufficiale, Tiago Djaló è del Porto: quanto incassa la Juventus e come contribuirà al pagamento dell'ingaggio

Il club bianconero e quello portoghese hanno annunciato la conclusione positiva dell'operazione: l'ex Lilla si trasferisce in prestito secco.

Il mercato in Italia si è concluso venerdì 30 agosto, ma in Portogallo è durato tre giorni in più. E così, proprio agli sgoccioli della finestra estiva lusitana, il Porto ha annunciato ufficialmente l'arrivo dalla Juventus di Tiago Djaló.

L'ex difensore del Lille lascia dunque Torino dopo appena sei mesi: i bianconeri lo avevano prelevato dai francesi a gennaio, riservandogli però solo le briciole nella seconda parte della scorsa stagione ed escludendolo dal progetto del nuovo allenatore Thiago Motta.

Djaló è stato a un passo dalla Roma nelle ultime ore del mercato: nonostante le visite mediche fossero già state programmate, però, la chiusura dell'operazione è andata per le lunghe ed è infine sfociata in un nulla di fatto.