Ufficiale, Pongracic alla Fiorentina: come cambia la difesa viola con l'ex leccese

Reduce dalla partecipazione agli Europei, Marin Pongracic lascia il Lecce per la Fiorentina. Definitivamente superata la concorrenza del Rennes.

Il ribaltone è completo: Marin Pongracic lascia il Lecce non per la Ligue 1, bensì per continuare a giocare in Serie A, dove nella prossima stagione indosserà la maglia della Fiorentina.

Il club viola ha ufficialmente annunciato nel primo pomeriggio l'arrivo del centrale croato (ma nato in Germania), che compirà 27 anni a settembre: nelle scorse il calciatore aveva già effettuato e superato le visite mediche propedeutiche alla firma.

Pongracic, reduce dalla partecipazione agli Europei tedeschi con la Croazia con cui è stato eliminato già alla fase a gironi, lascia così il Lecce dopo due stagioni: la prima come terza scelta della difesa dietro a Baschirotto e Umtiti, la seconda da titolare.