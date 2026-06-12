Ufficiale, il calciomercato estivo della Lazio sarà a saldo zero: il comunicato e cosa significa

La Lazio dovrà fare un mercato a saldo zero. I biancocelesti, che stanno procedendo con le operazioni in entrata e in uscita per dare a Gennaro Gattuso una squadra pronta a competere per tornare in Europa, dovranno operare in questa sessione senza poter andare in negativo tra entrate e uscite, come comunicato ufficialmente proprio dalla società.