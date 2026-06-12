La Lazio dovrà fare un mercato a saldo zero. I biancocelesti, che stanno procedendo con le operazioni in entrata e in uscita per dare a Gennaro Gattuso una squadra pronta a competere per tornare in Europa, dovranno operare in questa sessione senza poter andare in negativo tra entrate e uscite, come comunicato ufficialmente proprio dalla società.
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Ufficiale, il calciomercato estivo della Lazio sarà a saldo zero: il comunicato e cosa significa
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IL COMUNICATO
"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.
Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F."