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SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio ProjectGetty Images Sport

Ufficiale, il calciomercato estivo della Lazio sarà a saldo zero: il comunicato e cosa significa

Lazio
Calciomercato
Serie A

La società biancoceleste ha annunciato ufficialmente le linee guida in vista della finestra estiva delle trattative: non potrà andare in negativo tra entrate e uscite.

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La Lazio dovrà fare un mercato a saldo zero. I biancocelesti, che stanno procedendo con le operazioni in entrata e in uscita per dare a Gennaro Gattuso una squadra pronta a competere per tornare in Europa, dovranno operare in questa sessione senza poter andare in negativo tra entrate e uscite, come comunicato ufficialmente proprio dalla società.

  • IL COMUNICATO

    "La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.

    Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F."

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