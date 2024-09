Ufficiale, Depay lascia l'Europa: il Corinthians annuncia il suo arrivo a parametro zero

L'attaccante olandese, svincolato dopo l'addio all'Atletico Madrid, riparte dal Brasile: contratto fino alla fine del 2026.

Lo strano trasferimento è diventato realtà: Memphis Depay lascia non solo la Spagna, ma anche l'Europa, e va ad accasarsi in Brasile per indossare la maglia del Corinthians.

Il club di San Paolo, pesantemente invischiato nella lotta per non retrocedere in campionato, ha annunciato ufficialmente l'arrivo dell'attaccante olandese, reduce dagli Europei disputati in Germania: un colpaccio.

Depay era senza squadra dallo scorso 30 giugno, da quando cioè il proprio vincolo con l'Atletico Madrid è andato in scadenza. L'ex Manchester United e Barcellona arriva dunque al Corinthians a costo zero.