Ufficiale, De Gea è della Fiorentina: come cambiano le gerarchie tra i pali dei viola

I viola hanno annunciato ufficialmente l'arrivo dello svincolato portiere ex Manchester United: contratto di un anno con opzione per il secondo.

David De Gea è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'accordo delle scorse ore si è tramutato nella firma e nell'ufficialità da parte del club viola, che con un comunicato ha annunciato l'arrivo dell'ex portiere del Manchester United.

De Gea ha effettuato e superato le visite mediche nella giornata odierna: il tutto confermato dalla Fiorentina stessa, che dunque non ha fatto mistero di essere arrivata a un'intesa con lo spagnolo.

Senza squadra da più di un anno, ovvero da quando nell'estate del 2023 ha lasciato il Manchester United, De Gea arriva alla Fiorentina in qualità di giocatore svincolato: per averlo, dunque, i viola non hanno speso un solo euro di cartellino.