Udinese prima e Verona seconda, la classifica di Serie A potrebbe essere sorprendente dopo lunedì

Lunedì fondamentale per Verona e Udinese, in trasferta per cercare di superare Inter, Juventus e Napoli in classifica.

Mantenere una posizione d'elite sarà difficilissimo, ma riuscire ad ergersi come prime della classe dopo il quarto turno potrebbe regalare ad Udinese e Verona fiducia e consapevolezza nei propri mezzi in vista del resto del campionato di Serie A. Dopo gli stop di Juventus e Inter, nonchè del Torino (tutte fermate sul pareggio), Verona e Udinese potrebbero dire la propria in maniera pesantissima nella giornata di lunedì, visti i due posticipi previsti a Roma (la squadra veneta contro la Lazio) e Parma (i bianconeri, anch'essi in trasferta). Due match fuori casa per Udinese e Verona che potrebbero spalancare la porta del primo e del secondo posto, superando Inter e Juventus nel primo caso e agganciando l'attuale capolista Napoli nel secondo. Sì, la domenica di Serie A si è chiusa con il sorpasso dei partenopei, capaci di vincere in scioltezza a Cagliari dopo un match particolare e con le due tifoserie protagoniste. L'articolo prosegue qui sotto