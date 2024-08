Udinese-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese vs Lazio

Dopo il successo all'Olimpico sul Venezia, la Lazio di Baroni è di scena in casa dell'Udinese: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il successo per 3-1 sul Venezia all’Olimpico in rimonta, la Lazio di Marco Baroni affronta la prima trasferta stagionale. I biancocelesti sono di scena al Bluenergy Stadium di Udine, dove affronteranno i padroni di casa dell’Udinese di Runjaic, reduce dal pari per 1-1 al Dall’Ara contro il Bologna.

Le due squadre arrivano alla sfida con due risultati positivi e vogliono proseguire il trend e chiudere il miniciclo prima della sosta per le nazionali senza sconfitte.

Il bilancio sorride alla Lazio che conta 41 vittorie, 23 pareggi e 26 sconfitte contro l’Udinese. La formazione friulana ha vinto l’ultimo incrocio contro la Lazio per 2-1 l’11 marzo scorso, ma è dal periodo tra il 2004 e il 2005 che i bianconeri non ottengono almeno due successi di fila contro i biancocelesti in Serie A.

Tutto sulla partita tra Udinese e Lazio: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.