Udinese-Juventus 0-2, pagelle e tabellino: i pali si tramutano in goal, Savona e Thuram trascinano Thiago Motta

Due goal nel primo tempo, entrambi arrivati dopo un legno colpito, permettono alla Juventus di ritrovare la vittoria in Serie A.

La Juventus resta imbattuta in campionato e dopo due pareggi contro Inter e Parma ritrova la vittoria. Il quinto successo degli uomini di Thiago Motta arriva a Udine, dove la formazione di Runjaic cade per la terza volta negli ultimi quattro incontri di Serie A.

Non una partita scintillante per la Juventus, ma cinica abbastanza per portarsi in vantaggio e chiudere rapidamente la contesa con il raddoppio di Savona, arrivato dopo l'autorete di Okoye, sforunato nel colpire la palla calciata da Thuram sul palo. Rimbalzo decisivo e bianconeri avanti, prima del secondo goal in Serie A di Savona, il più rapido a colpire il pallone dopo un altro legno colpito (sempre lo stesso) da Yildiz.

Forte del 2-0 la Juventus rimane in controllo, rischiando solamente nei primi minuti della ripresa, quando Davis mette una mano sulla schiena di Gatti prima di andare in rete: Abisso non ha dubbi, è intervento decisivo prima del goal e dunque da annullare.

L'ingresso di Lucca, osservato speciale per la Juventus in vista del 2025, non cambia le carte in tavola, con una partita che scivola via verso il successo della squadra bianconera ospite e della sconfitta di quella casalinga.