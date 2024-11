Udinese-Juventus, c'era fallo di Davis su Gatti? La moviola della partita e cosa è successo, goal annullato

Udinese vs Juventus

L'Udinese non rientra in partita con la rete di Gatti, Abisso sceglie di annullare immediatamente il goal del possibile 1-2.

Qualche polemica in campo e sui social per quanto accaduto nella ripresa di Udinese-Juventus, sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti.

I giocatori di Runjaic e i tifosi, non solo dell'Udinese, hanno infatti protestato per la decisione di Abisso di annullare la rete di Davis nel corso del secondo tempo, quella che di fatto avrebbe riaperto la partita del Bluenergy Stadium.

In particolare si discute sull'intervento di Davis su Gatti, da alcuno reputato assoluamente decisivo e dunque da annullare, da altri minimo e dunque da non eliminare.