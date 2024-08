Udinese-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese vs Como

Nel corso della terza giornata si affronteranno l'Udinese di Runjaic e il Como di Fabregas, nel match che avrà luogo al Bluenergy Stadium di Udine.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Como di Cesc Fabregas, alla ricerca della prima vittoria in Serie A, se la vedrà con l'Udinese di Kosta Runjaic nel match valevole per la terza giornata.

La formazione friulana ha iniziato positivamente questo campionato , strappando un pari importante contro il Bologna in trasferta, e vincendo per 2-1 in casa contro la Lazio.

La squadra lombarda, invece, ha trovato il primo punto in campionato nella scorsa giornata contro il Cagliari, in un match serrato e terminato a reti inviolate.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.