Udinese-Atalanta 0-0, pagelle e tabellino: doppio palo di Sanchez, Carnesecchi è il migliore dei nerazzurri

Meglio l'Udinese, che può rammaricarsi per almeno un paio di occasioni non capitalizzate. L'Atalanta mostra segni di stanchezza.

Dopo la delusione della Supercoppa Italiana, l'Atalanta vola alla volta di Udine per cercare di rimettersi in marcia in campionato. Ma nemmeno in Friuli la banda di Gasperini riesce ad essere incisiva a torna a casa con uno scialbo 0-0 che soddisfa molto di più gli uomini di Runjaic.

Le occasioni più importanti del primo tempo sono dei padroni di casa: prima con Bijol che anticipa tutti sugli sviluppi di un corner ma trova la grande risposta di Carnesecchi, poi con Sanchez che colpisce due pali nel giro di pochissimi secondi.

Nella ripresa il registro non cambia molto e anzi a tenere in pugno l'incontro è l'Udinese, con l'Atalanta che non è in grado di creare pericoli dalle parti dell'area di rigore avversaria.

Nemmeno i cambi rivitalizzano la squadra di Gasperini, apparsa spenta e ben lontana dalla squadra fin qui in grado di tenere testa alla corsa del Napoli per il primo posto in classifica.