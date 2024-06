Ucraina-Belgio 0-0, pagelle e tabellino: Lukaku non brilla, ma ai Diavoli Rossi basta il pari per l’approdo agli ottavi

Il Belgio pareggia contro l’Ucraina e si garantisce l’approdo agli ottavi di finale di Euro 2024: i Diavoli Rossi passano da secondi.

Il Belgio prosegue la sua marcia a Euro 2024, l’Ucraina invece vede concludersi alla fase a gironi il suo breve percorso nella massima competizione europea. E’ questo il verdetto emesso da quello che è stato un vero e proprio confronto diretto giocato a Stoccarda. Una partita non entusiasmante nella quale era lecito attendersi qualcosa di più soprattutto dai Diavoli Rossi che hanno sì tenuto il pallino del gioco in mano per buona parte della contesa, ma che complessivamente hanno deluso e mostrato più di qualche problema in fase difensiva.

Opaca in particolare la prova di Romelu Lukaku che ha avuto sui piedi l’occasione per sbloccare presto il risultato, ma non l’ha sfruttata a dovere. All’Ucraina resta il rammarico di un’eliminazione subita nonostante lo stesso numero di punti ottenuto rispetto a tutte le rivali del Gruppo E (decisiva la differenza reti), ma forse anche il demerito di averci provato con convinzione solo nelle battute finali del match. Il Belgio dunque avanza senza impressionare e lo fa da seconda forza di un raggruppamento equilibratissimo vinto dalla Romania.