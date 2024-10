Twente-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Pedro e Isaksen lanciano i biancocelesti al primo posto

Vittoria netta per i biancocelesti in Olanda. Decidono Pedro e Isaksen con un goal per tempo, Twente in 10 dal minuto 11 per il rosso al portiere.

Tre su tre. La Lazio batte anche il Twente e si gode un'altra serata di Europa League da protagonista nel giovedì che la vede impegnata in Olanda.. Partita che si mette subito bene per la squadra di Baroni, che va avanti di un uomo dopo appena 11 minuti per l'espulsione di Unnerstall per fallo su Dia. Poco più di venti minuti e la Lazio si trova avanti anche di un goal grazie a Pedro perfettamente imboccato da Vecino. Da lì in poi i biancocelesti prendono il controllo della partita, senza riuscire a trovare il raddoppio prima della fine del primo tempo. Nella seconda frazione la Lazio si limita a mantenere il vantaggio, gestendosi nelle energie forte della superiorità numerica e dando idea di avere già la testa al prossimo impegno di campionato. Proteste biancocelesti per un rigore su Castellanos, controllato ma non assegnato dall'arbitro dopo on field review, prima del raddoppio del subentrato Isaksen. Al fischio finale la squadra di Baroni si prende la terza vittoria consecutiva in Europa League e la vetta della maxi classifica con 9 punti insieme al Tottenahm. L'articolo prosegue qui sotto