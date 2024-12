Tuttosport - La Juventus piomba su Tomori: possibile colpo bis alla Kalulu, le condizioni e le alternative

Il club bianconero continua la ricerca di un difensore dopo gli infortuni di Bremer e Cabal: possibile colpo in prestito dai rossoneri.

La Juventus sta concentrando gran parte delle sue attenzioni sulla ricerca di un difensore centrale che possa rafforzare la retroguardia in vista del mercato invernale.

Gli infortuni hanno falcidiato un reparto al momento in difficoltà, come dimostrato in occasione della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari.

Le assenze fino a fine stagione di Gleison Bremer e Juan Cabal obbligano Giuntoli a intervenire sul mercato e regalare a Thiago Motta delle alternative.

Il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre quello di David Hancko, difensore del Feyenoord con un passato nelle fila di Fiorentina e Sparta Praga.

Nelle ultime ore sta prendendo corpo la pista che porta a Fikayo Tomori: il difensore inglese è fuori dai piani del Milan e potrebbe rappresentare un’opportunità che i bianconeri potrebbero cogliere al volo.