Tuttosport - De Sciglio torna alla Juventus dall'Empoli e scende in Serie B: operazione vicina alla chiusura

Il terzino ha fin qui trovato poco spazio in Toscana e va verso la risoluzione anticipata del prestito: ad attenderlo c'è il Palermo.

Game over, già dopo pochi mesi. L'espulsione rimediata dalla panchina venerdì scorso nell'anticipo di campionato contro il Torino, con tanto di squalifica per la prossima giornata, rischia di rappresentare uno degli ultimi momenti di Mattia De Sciglio con la maglia dell'Empoli.

Il terzino bianconero è pronto a cambiare nuovamente squadra, qualche mese dopo l'approdo in Toscana in prestito dalla Juventus. Anche se, per far questo, dovrà necessariamente e di nuovo passare per Torino.

Ad attenderlo secondo Tuttosport c'è una nuova destinazione: il Palermo, formazione di Serie B che in questa stagione non sta rispettando le attese iniziali.