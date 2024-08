Tuttosport - Chiesa in cambio di Frattesi: Juventus e Inter lavorano allo scambio

Il classe '97 è ai saluti, l'ex Sassuolo non è una prima scelta di Inzaghi: i club pensano allo scambio, ma serve il conguaglio economico.

Una soluzione per risolvere due problemi. Inter e Juventus ragionano su un possibile scambio. Una situazione piuttosto anomala tra i due club, da sempre rivali, ma che potrebbe rivelarsi l’intuizione giusta.

Federico Chiesa in nerazzurro alla corte di Simone Inzaghi e Davide Frattesi in bianconero da Thiago Motta.

Secondo Tuttosport l’idea è quella di imbastire un’operazione che possa portare il centrocampista ex Sassuolo in bianconero in cambio di Chiesa, in rotta con la Juve e sul piede di partenza a meno di un anno dalla scadenza del contratto con la Vecchia Signora.

Da una parte il classe 1997 è fuori dal progetto di Thiago Motta, che lo ha sottolineato chiaramente dopo Juve-Brest a Pescara, mentre Frattesi non è una prima scelta di Inzaghi, che lo considera un ottimo elemento ma non in cima alle sue gerarchie.

Lo scambio rappresenterebbe un’intuizione in grado di risolvere problemi e aggiungere un tassello per parte proprio in posizioni e con caratteristiche ricercate.