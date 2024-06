Turchia-Georgia, diluvio a Dortmund: l'acqua cade sulle tribune dalla tettoia dello stadio

Situazione metereologica delicata al Signal-Iduna Park, dove si sfidano la Turchia e la Georgia. La partita si gioca regolarmente.

Su Turchia-Georgia, gara che inaugura il girone F degli Europei in attesa di Portogallo-Repubblica Ceca, si abbatte l'inclemenza del tempo. Inteso dal punto di vista atmosferico.

Piove al Signal-Iduna Park di Dortmund, lo stadio che sabato scorso ha ospitato l'esordio vincente dell'Italia contro l'Albania. E piove parecchio, tanto che prima dell'inizio della sfida tra turchi e georgiani si è verificato un fuoriprogramma.

Colpa, appunto, della pioggia che ha flagellato Dortmund nelle ultime ore. E che ha costituito un disagio non da poco per i tifosi presenti nell'impianto per assistere alla partita.