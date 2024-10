Tudor su Juventus-Lazio, il suo futuro e Douglas Luiz: "Anche Platini ha faticato all'inizio"

Juventus vs Lazio

Il doppio ex presenta la partita dell'Allianz Stadium: "La fase offensiva è il punto di forza di Motta. Vlahovic può arrivare a 25-30 goal".

Un passato di gloria contro un passato recente: Juventus-Lazio, anticipo che sabato sera infuocherà l'Allianz Stadium al rientro dalla sosta, non può essere una partita come tutte le altre per Igor Tudor.

Il croato, della Juve, è stato quasi una bandiera. Soprattutto da calciatore, soprattutto negli anni di Marcello Lippi e di Carlo Ancelotti, prima di tornare in panchina nello staff di Andrea Pirlo. Della Lazio è stato invece l'allenatore, anche se per pochi mesi.

Tuttosport ha dunque intervistato lui, il doppio ex, per parlare anche e soprattutto di Juventus-Lazio: una gara dal sapore speciale.