L'infortunio di Tuanzebe è qualcosa di mai visto prima: l'ex Napoli k.o mentre lavava i piatti

Meteora del Napoli, il difensore congolese è stato assistito rapidamente: in questo modo ha potuto salvare il suo pollice.

Axel Tuanzebe, ex difensore e meteora del Napoli, è stato costretto a subire un intervento chirurgico per un particolare infortunio: mentre lavava i piatti nella propria abitazione ha rischiato di perdere il pollice

Cosa è successo a Tuanzebe? Come riporta il Daily Mail, un bicchiere che il giocatore congolese stava pulendo tra le mani si è spaccato, con uno dei frammenti che gli lacerava la pelle.

Il classe 1997 ha subito richiesto cure mediche urgenti: per fortuna, visto il tempestivo intervento, Tuanzebe non ha perso il pollice. 26 anni, attualmente milita nell'Ipswich, squadra che per l'ultimo match in programma aveva evidenziato l'indisponibilità del giocatore per un infortunio 'sfortunato' non meglio precisato.