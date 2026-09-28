Tresoldi può giocare anche con l'Argentina: perché e la situazione con Italia e Germania

Italia e Germania, in realtà, si sono mosse in anticipo e oggi sono considerate in netto vantaggio. Anche perché sono realtà che Tresoldi sente maggiormente sue.

Nicolò è infatti nato e cresciuto proprio nel nostro paese, dove ha mosso i primi passi a livello giovanile. A 13 anni si è quindi trasferito in Germania, dove è entrato nel vivaio dell'Hannover iniziando in maniera concreta il percorso che lo avrebbe portato a essere uno dei giovani più in vista d'Europa.

Il legame con l'Argentina è evidentemente minore e legato solo alla madre: in Sudamerica Tresoldi non ha mai vissuto né giocato. Per questo l'AFA è ben conscia di come le speranze di naturalizzarlo siano scarsissime.