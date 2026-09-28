Tresoldi può giocare anche con l'Argentina: perché e la situazione con Italia e Germania

Tutti pazzi per Nicolò Tresoldi. A livello di club, certo. Ma su di lui si è da tempo scatenato una sorta di... calciomercato delle Nazionali.
Oggi il centravanti del Bruges indossa la maglia dell'Under 21 della Germania, ma non è un mistero che l'Italia e Roberto Mancini gli abbiano messo gli occhi addosso. Attenzione, però: un altro scenario porta addirittura fuori dall'Europa.
Dove? In Sudamerica. In Argentina, per la precisione. Un'altra nazione e un'altra nazionale che, almeno in teoria, potrebbero contare sui servigi del figlio d'arte.
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