Tragica scomparsa in Spagna: Aniol Llach muore a 17 anni dopo un incidente in moto

Il calciatore dell'Unió Esportiva Olot è venuto a mancare in un incidente stradale: i campionati giovanili spagnoli si fermano in segno di lutto.

Il calcio spagnolo è in lutto per la tragica scomparsa di Aniol Llach, promettente 17enne dell’Unió Esportiva Olot - squadra militante nella seconda divisione - deceduto in un incidente stradale nella sua città natale, Les Planes d’Hostoles.

Il giovane, alla guida della sua moto, ha perso la vita nonostante i tempestivi soccorsi: la notizia ha scosso profondamente il club e l’intera comunità sportiva, tanto da portare alla sospensione delle attività del campionato giovanile nella quale militava per il prossimo weekend in segno di lutto.

Il club di Girona ha comunicato la tremenda tragedia attraverso i suoi account social: "Te ne sei andato troppo presto, Aniol. La vita è molto ingiusta.".