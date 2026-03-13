Torino-Parma, goal di Ilkhan o autorete di Delprato? La decisione della Lega Serie A

La decisione della Lega dunque, favorisce chi ha schierato Ilkhan, annulla il malus che inizialmente avrebbe causato Delprato e premia anche chi ha puntato Che Adams.

Trattandosi infatti di goal e non di autorete, scatta l’assist, visto che quello dell’attaccante è stato di fatto un tiro-cross.

Come spiegato da ‘Fantacalcio.it’, nella fattispecie la volontarietà del passaggio è presupposta, visto che la dinamica dell’azione può indicare che il giocatore ha cercato in egual modo il tiro in porta o un intervento di un compagno di squadra.