Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Emirhan Ilkhan Torino Parma Serie AGetty
Leonardo Gualano

Torino-Parma, goal di Ilkhan o autorete di Delprato? La decisione della Lega Serie A

La Lega Serie A ha preso una decisione definitiva riguardo al goal del 2-1 in Torino-Parma, anticipo del ventinovesimo turno di campionato.

Pubblicità

L’anticipo del ventinovesimo turno di Serie A che ha visto protagoniste Torino e Parma, ha lasciato in eredità il più classico dei casi da fantacalcio.

A destare più di un dubbio, è stato quanto accaduto al 55’, quando la compagine granata si è portata sul momentaneo 2-1 (la partita poi si concluderà sul 4-1).

Inizialmente infatti, non è stato chiaro se si fosse trattato di un’autorete del difensore del Parma Delprato o di un goal del centrocampista del Torino Ilkhan.

Come sempre accade in questi casi, a risolvere la controversia è stata la decisione della Lega Serie A.

  • IL 2-1 DEL TORINO AL 55’

    Al 55’, quando il risultato era sull’1-1, sugli sviluppi di un’azione da corner battuto proprio da Ilkhan, Gineitis ha aperto verso il limite dove c’era Vlasic che, dopo aver dribblato il diretto marcatore, ha aperto sulla destra in direzione di Adams.

    L’attaccante del Torino, da posizione defilata, ha calciato verso la rete trovando sulla traiettoria del pallone dia Delprato che Ilkhan.

    A quel punto non è stato subito chiaro di chi fosse stato l’ultimo tocco prima che la sfera varcasse la linea di porta.

    • Pubblicità

  • IN UN PRIMO MOMENTO ASSEGNATA L’AUTORETE

    Inizialmente la Lega Serie A ha deciso per l’assegnazione dell’autorete a Delprato.

    Quello del difensore del Parma, è stato dunque individuato in un primo momento come l’ultimo tocco in scivolata, prima che il pallone entrasse in rete.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DECISIONE RIVISTA E GOAL DI ILKHAN

    Qualche minuto dopo, la Lega Serie A ha rivisto la sua decisione ed ha assegnato il goal ad Ilkhan.

    Il centrocampista del Torino, posizionato all’altezza del secondo palo, ha toccato in extremis il pallone in scivolata all’altezza della linea di porta.

    Prima rete dunque in campionato per Ilkhan che regala così preziosi punti bonus ai fantallenatori che hanno deciso di schierarlo.

  • ASSIST PER ADAMS

    La decisione della Lega dunque, favorisce chi ha schierato Ilkhan, annulla il malus che inizialmente avrebbe causato Delprato e premia anche chi ha puntato Che Adams.

    Trattandosi infatti di goal e non di autorete, scatta l’assist, visto che quello dell’attaccante è stato di fatto un tiro-cross.

    Come spiegato da ‘Fantacalcio.it’, nella fattispecie la volontarietà del passaggio è presupposta, visto che la dinamica dell’azione può indicare che il giocatore ha cercato in egual modo il tiro in porta o un intervento di un compagno di squadra. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
0