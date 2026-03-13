Torino-Parma, goal di Ilkhan o autorete di Delprato? La decisione della Lega Serie A

L’anticipo del ventinovesimo turno di Serie A che ha visto protagoniste Torino e Parma, ha lasciato in eredità il più classico dei casi da fantacalcio.
A destare più di un dubbio, è stato quanto accaduto al 55’, quando la compagine granata si è portata sul momentaneo 2-1 (la partita poi si concluderà sul 4-1).
Inizialmente infatti, non è stato chiaro se si fosse trattato di un’autorete del difensore del Parma Delprato o di un goal del centrocampista del Torino Ilkhan.
Come sempre accade in questi casi, a risolvere la controversia è stata la decisione della Lega Serie A.