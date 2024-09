Torino-Lazio 2-3, pagelle e tabellino: Tavares e Guendouzi trascinano, Adams non basta ai granata

Torino vs Lazio

I biancocelesti conquistano la prima vittoria in trasferta sul campo del Torino: decidono Guendouzi, Dia e Noslin. Primo stop per Vanoli.

Le prime volte. Per Torino e Lazio, il ‘lunch match’ della sesta giornata, i granata incappano nella prima sconfitta della gestione Vanoli e abbandonano il primo posto in classifica, mentre la Lazio conquista la prima vittoria in trasferta dell’era Baroni.

I biancocelesti espugnano l’Olimpico Grande Torino grazie alle reti di Guendouzi, Dia e Noslin; ai granata non basta il quarto goal in stagione di Che Adams e la rete di Saul Coco per evitare il passo falso.

La Lazio parte bene e sblocca il risultato con Guendouzi, che arriva a rimorchio e sull’assist di Tavares batte Paleari con il destro.

Al 41’ la risposta del Torino con una combinazione in area e la conclusione di Ricci, che trova la pronta risposta di Provedel.

In avvio di ripresa Paleari è reattivo sulle conclusioni di Castellanos e Romagnoli da pochi passi, mentre Provedel dice no a Che Adams.

La Lazio raddoppia al 60’: azione personale di Isaksen sulla destra e palla a rimorchio per Dia, che firma il 2-0.

La reazione dl Toro è immediata con il goal di Che Adams, che con il diagonale di destro batte Provedel.

La squadra di Vanoli spinge per trovare il pari ma subisce il tris di Noslin, che alla prima palla toccata sigla la sua prima rete con la maglia della Lazio, prima della rete di Saul Coco, che illude il Toro ma non basta agli uomini di Vanoli.