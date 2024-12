Il Torino fa sul serio per Casadei: prima offerta ufficiale al Chelsea

C. Casadei

Il Torino vuole riportare in Italia Cesare Casadei: presentata una prima offerta al Chelsea proprietario del cartellino.

Nell'estate del 2023 era il talento del momento, fresco di premio come miglior giocatore del Mondiale Under 20 (in cui si laureò capocannoniere) a un anno dal trasferimento al Chelsea: la carriera di Cesare Casadei sembrava spiccare il volo, ma il presente ci sta dicendo tutt'altro.

Nonostante la presenza in panchina del mentore Enzo Maresca (che ha avuto modo di allenarlo anche al Leicester), Casadei non sta trovando tanto spazio: un contesto tale da alimentare le voci in merito a una sua uscita durante il mercato di gennaio.

Il futuro di Casadei potrebbe coincidere con un ritorno in Italia, magari al Torino di Paolo Vanoli.