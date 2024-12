Tomori in stand-by, muro del Benfica per Antonio Silva ma la Juventus liquida subito Danilo: è la scelta giusta?

Nonostante l'emergenza e le difficoltà sul mercato, la Juventus ha deciso di rinunciare da subito a Danilo che non ci sarà in Supercoppa.

Quella che vola in Arabia per affrontare la Supercoppa Italiana sarà una Juventus con gli uomini sempre più contati in difesa.

La società bianconera infatti non ha ancora trovato il rinforzo promesso da Giuntoli e, dopo aver perso per infortunio sia Bremer che Cabal, ha deciso di rinunciare anche a Danilo.

L'ormai ex capitano bianconera, come era chiaro da settimane, non rientra nel progetto di Thiago Motta e così lascerà Torino già durante questa finestra di mercato.

La Juventus ha però deciso di accelerare i tempi, non convocando Danilo per la Supercoppa Italiana. Il segnale chiaro di una rottura ormai insanabile. Con tutti i rischi connessi.