Todibo non convocato dal Nizza: è sempre più vicino alla Juventus, cosa manca

Todibo di nuovo non convocato per l'amichevole del Nizza: il difensore è la priorità per la Juventus. Prosegue la trattativa tra i club.

Mai come in questo periodo le convocazioni possono fornire segnali importanti per il mercato. Dopo la scelta della Juventus di non chiamare Federico Chiesa e Tiago Djalò, arriva sempre in chiave bianconera un altro messaggio.

Jean-Clair Todibo infatti non è stato convocato per l'amichevole del Nizza, che domani affronterà in trasferta il Lecce. In Italia comunque il giocatore spera di arrivare presto.

Todibo sta infatti aspettando la Juventus e la mancata convocazione è un ulteriore indizio di come la storia con il Nizza sia alle battute finali.

La Juventus ha messo l'ex Barcellona come priorità per la difesa, ma serve trovare l'accordo definitivo con il club francese.