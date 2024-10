Birra gratis per i tifosi del Napoli, la decisione dopo la trasferta fa il giro dei social: "Ineguagliabili"

SSC Napoli vs Como

Vista l'accoglienza dei tifosi del Como a Napoli, il club lombardo ha deciso di offrire una pinta ai colleghi azzurri in vista del ritorno.

Il Como è stato così felice dell'accoglienza ricevuta al Maradona di Napoli che ha deciso di offrire ai fans azzurri una birra gratis in vista del match di ritorno al Senigallia.

Via Instagram, infatti, il Como ha promesso una birra per ogni tifoso del Napoli per la trasferta che i fans partenopei intraprenderanno il prossimo 23 febbraio 2025.

"Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera" scrive il club comasco via social.

"L'atmosfera allo stadio Maradona e la reazione di entrambi i tifosi dopo la partita sono state ineguagliabili. Ecco perché il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta alla partita di ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025".