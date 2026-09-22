Tifosi della Juventus contro l'omaggio a Mazzola: 10 mila euro di multa, cosa è successo allo Stadium

Prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, 5ª giornata della Serie A 2026/27, alcuni tifosi della Curva bianconera si sono voltati con le spalle al campo e hanno intonato cori durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, scomparso venerdì scorso.

La Juventus, si legge nel comunicato, è stata sanzionata con una multa da 10mila euro e nel dispositivo si leggono anche le attenuanti che hanno portato a questa decisione del Giudice Sportivo: "la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".