Tifosi della Juventus contro l'omaggio a Mazzola: 10 mila euro di multa, cosa è successo allo Stadium

Nessuna squalifica, ma una semplice ammenda per la Juventus.
E' questa la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti dello Stadium.
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Nessuna squalifica, ma una semplice ammenda per la Juventus.
E' questa la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti dello Stadium.
Prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, 5ª giornata della Serie A 2026/27, alcuni tifosi della Curva bianconera si sono voltati con le spalle al campo e hanno intonato cori durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, scomparso venerdì scorso.
La Juventus, si legge nel comunicato, è stata sanzionata con una multa da 10mila euro e nel dispositivo si leggono anche le attenuanti che hanno portato a questa decisione del Giudice Sportivo: "la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.
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