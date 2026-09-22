Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
GOAL

Tifosi della Juventus contro l'omaggio a Mazzola: 10 mila euro di multa, cosa è successo allo Stadium

Serie A
Juventus
Juventus vs Atalanta
Atalanta

La decisione del Giudice Sportivo dopo la 'protesta' dei tifosi della Juventus contro il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta.

Pubblicità

Nessuna squalifica, ma una semplice ammenda per la Juventus.

E' questa la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti dello Stadium.

  • COSA E' SUCCESSO PRIMA DI JUVENTUS-ATALANTA

    Prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, 5ª giornata della Serie A 2026/27, alcuni tifosi della Curva bianconera si sono voltati con le spalle al campo e hanno intonato cori durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, scomparso venerdì scorso.

    La Juventus, si legge nel comunicato, è stata sanzionata con una multa da 10mila euro e nel dispositivo si leggono anche le attenuanti che hanno portato a questa decisione del Giudice Sportivo: "la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE

    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Venezia crest
Venezia
VEN