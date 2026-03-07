Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu gfxGOAL
Leonardo Gualano

Thuram in dubbio per il derby col Milan? Come potrebbe giocare l’Inter senza l’attaccante francese

Thuram non è al meglio e la sua presenza nel derby col Milan potrebbe essere a rischio: come potrebbe disegnare Chivu l’attacco dell’Inter nel caso di sua assenza.

Pubblicità

Ci sono anche i dubbi relativi alle condizioni di Marcus Thuram a scandire la marcia di avvicinamento a Milan-Inter.

L’attaccante francese era destinato ad una maglia certa da titolare al fianco di Pio Esposito ma, come svelato da Cristian Chivu nella conferenza stampa di presentazione del match, la sua presenza è da considerarsi in dubbio.

Thuram infatti è alle prese con un attacco febbrile e non si è allenato con il resto del gruppo alla vigilia della stracittadina meneghina, tanto che il tecnico nerazzurro, nel parlare delle sue condizioni, non si è sbilanciato sul suo eventuale recupero (“Speriamo sia disponibile”).

Come è noto, non sarà certamente della sfida Lautaro Martinez a causa di un infortunio: come potrebbe dunque schierarsi l’Inter in attacco qualora Thuram non dovesse farcela?

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    L’OPZIONE BONNY

    La prima soluzione a disposizione di Cristian Chivu porta ovviamente il nome Ange-Yoan Bonny.

    Per ruolo e caratteristiche sarebbe il sostituto perfetto di Marcus Thuram, ma anche lui nei giorni scorsi è stato alle prese con problemi di natura fisica che avevano anche fatto pensare ad una sua possibile assenza contro il Milan.

    L’ex Parma ha riportato, nel corso della sfida di campionato con il Genoa, un infortunio al polpaccio a causa del quale non ha preso parte alla semifinale di andata di Coppa Italia sul campo del Como che si è giocata lo scorso 3 marzo.

    Le sue condizioni sono poi migliorate con il passare dei giorni, tanto che è progressivamente aumentato l’ottimismo per una convocazione in vista del Derby della Madonnina.

    Ad attenderlo potrebbe ora esserci una maglia da titolare, ma il fatto che abbia di fatto svolto un solo allenamento con il gruppo lascia pensare che non sia ancora al meglio e dunque non è da escludere che Chivu possa pensare a qualcosa di alternativo per non rischiarlo dal 1’.

    • Pubblicità

  • LA SCELTA CONTRO IL COMO

    Proprio in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Como, dovendo far fronte alla contemporanea indisponibilità di Lautaro Martinez e Bonny, Chivu ha optato per un cambio di modulo passando ad un attacco a una sola punta.

    Una staffetta che ha visto protagonisti Esposito e Thuram, frutto della volontà di non correre rischi avendo a disposizione due soli attaccanti.

    Anche per questo motivo non ha schierato le due punte a partita in corso, preferendo centellinare le energie dei giocatori sui quali poteva contare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FC Internazionale v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    UN TREQUARTISTA ALLE SPALLE DELL’UNICA PUNTA

    Contro il Como, Chivu ha schierato Diouf, che punta di ruolo non è, al fianco di Esposito dal 1’.

    Una sorta di esperimento forzato che però difficilmente verrà ripetuto in una partita importante come il Derby della Madonnina.

    Il tecnico nerazzurro potrebbe invece puntare su una soluzione che prevede un unico centravanti supportato da giocatori come Mkhitaryan e Frattesi che già in passato hanno giocato, sia a livello di club che in Nazionale, sulla trequarti, cosa che li ha portati a sfruttare le loro doti in fase di inserimento.

    Il centrocampista armeno è stato già proposto in questa posizione nel corso del Mondiale per Club della scorsa estate e proprio in questa veste ha forse offerto le migliori prestazioni nel corso del torneo.

    Mkhitaryan in questo modo sarebbe chiamato non solo ad avvicinarsi alla porta, ma anche ad allargarsi per trovare maggiori spazi a disposizione.

    Discorso analogo per Frattesi che in azzurro ha spesso avanzato il suo raggio d’azione.

  • IL 3-4-FANTASIA

    Altra soluzione a disposizione di Chivu è quella dell’unica punta supportata da due giocatori posizionati sulla trequarti.

    In questo caso si potrebbe pensare sempre a Mkhitaryan e Frattesi a supporto di Esposito, ma anche al possibile avanzamento di Barella o di Luis Henrique, che verrebbe dunque accentrato lasciando libera una maglia a destra.

    Si tratta forse dell’opzione meno probabile e che richiederebbe, in una sfida fondamentale come quella con il Milan, qualche cambiamento di troppo, ma anche questo modulo è stato provato da Chivu nei suoi primi giorni da allenatore dell’Inter nel corso del Mondiale per Club.

    In questo caso si tratterebbe di schierare una squadra con un centrocampista in meno (o quantomeno schierato in posizione ibrida), ma con un elemento in più sulla trequarti chiamato a garantire fantasia e verticalità.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0