Thuram in dubbio per il derby col Milan? Come potrebbe giocare l’Inter senza l’attaccante francese

Ci sono anche i dubbi relativi alle condizioni di Marcus Thuram a scandire la marcia di avvicinamento a Milan-Inter.
L’attaccante francese era destinato ad una maglia certa da titolare al fianco di Pio Esposito ma, come svelato da Cristian Chivu nella conferenza stampa di presentazione del match, la sua presenza è da considerarsi in dubbio.
Thuram infatti è alle prese con un attacco febbrile e non si è allenato con il resto del gruppo alla vigilia della stracittadina meneghina, tanto che il tecnico nerazzurro, nel parlare delle sue condizioni, non si è sbilanciato sul suo eventuale recupero (“Speriamo sia disponibile”).
Come è noto, non sarà certamente della sfida Lautaro Martinez a causa di un infortunio: come potrebbe dunque schierarsi l’Inter in attacco qualora Thuram non dovesse farcela?