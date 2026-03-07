Thuram in dubbio per il derby col Milan? Come potrebbe giocare l’Inter senza l’attaccante francese

La prima soluzione a disposizione di Cristian Chivu porta ovviamente il nome Ange-Yoan Bonny.

Per ruolo e caratteristiche sarebbe il sostituto perfetto di Marcus Thuram, ma anche lui nei giorni scorsi è stato alle prese con problemi di natura fisica che avevano anche fatto pensare ad una sua possibile assenza contro il Milan.

L’ex Parma ha riportato, nel corso della sfida di campionato con il Genoa, un infortunio al polpaccio a causa del quale non ha preso parte alla semifinale di andata di Coppa Italia sul campo del Como che si è giocata lo scorso 3 marzo.

Le sue condizioni sono poi migliorate con il passare dei giorni, tanto che è progressivamente aumentato l’ottimismo per una convocazione in vista del Derby della Madonnina.

Ad attenderlo potrebbe ora esserci una maglia da titolare, ma il fatto che abbia di fatto svolto un solo allenamento con il gruppo lascia pensare che non sia ancora al meglio e dunque non è da escludere che Chivu possa pensare a qualcosa di alternativo per non rischiarlo dal 1’.