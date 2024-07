Thuram delude a Euro 2024: la frecciata di Deschamps e la differenza tra Inter e Francia

L'attaccante nerazzurro chiude in panchina e senza goal e assist. Deschamps duro: "Ottima stagione con l'Inter ma la Francia è un gradino sopra".

90 minuti in panchina. Un epilogo amaro nella notte del fine corsa. Termina l’Europeo della Francia ma per Marcus Thuram non c’è spazio nella semifinale.

Sotto di un goal contro la Spagna, il commissario tecnico dei Bleus Didier Deschamps ha preferito Olivier Giroud all’attaccante dell’Inter, motivando in conferenza stampa post gara la scelta.

Si conclude da spettatore un Euro 2024 deludente per il figlio d’arte e attaccante dei nerazzurri e della Francia.

Chiamato al salto di qualità dopo l’ottima stagione alla corte di Simone Inzaghi, coronata con lo Scudetto vinto e la seconda stella, Thuram non ha rispettato le attese con la maglia della propria nazionale, chiudendo la competizione iridata in Germania sulla casella zero tra goal fatti e assist.

Niente da fare per Marcus, che non è riuscito a incidere come avrebbe voluto con la Francia e come fatto con l’Inter nel suo primo anno all’ombra della Madonnina.