Thiago Motta sull'espulsione di Conceição per simulazione: "Da oggi si apre un precedente"

Il tecnico della Juventus dopo la partita contro il Cagliari: "La simulazione va punita sempre, non ogni tanto o quando conviene".

Thiago Motta non ci sta. E in conferenza stampa mette i puntini sulle i su una delle tante decisioni che l'arbitro di Juventus-Cagliari, ovvero Livio Marinelli, e la Sala VAR hanno dovuto prendere durante la gara di mezzogiorno e mezzo.

L'episodio in questione non è il contatto in area tra Douglas Luiz e Piccoli, che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore per i sardi poi trasformato da Marin a pochi minuti dalla fine. Perché dopo l'1-1 c'è stato un altro caso da moviola, allo stesso modo importante.

Conceição è scappato in area a Obert e, una volta che l'avversario gli ha appoggiato una mano sulla spalla, è crollato a terra. Marinelli non ha concesso un secondo rigore alla Juve dopo quello del primo tempo: al contrario, ha ammonito per la seconda volta il portoghese estraendo di conseguenza il cartellino rosso.

Una decisione, quella del fischietto di Tivoli, a cui Motta ha riservato parole particolari dopo la partita.