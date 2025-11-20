Pubblicità
Nino Caracciolo

Thiago Motta rifiuta anche lo Spartak Mosca: quanto pesa nel bilancio della Juventus

L’allenatore italo-brasiliano, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, ha rifiutato anche la panchina dello Spartak Mosca: una pessima notizia dal punto di vista economico per il club bianconero.

Una storia iniziata con enormi aspettative e conclusa nel modo peggiore, con l’esonero arrivato lo scorso marzo, a nemmeno un anno dalla sua nomina da allenatore della Juventus.

Tra Thiago Motta e l’ambiente bianconero il feeling non è mai scattato e la mancanza di risultati ha fatto il resto, tanto che il club ha deciso di interrompere con largo anticipo il rapporto lavorativo con il tecnico italo-brasiliano.

Ma se il rapporto lavorativo tra le parti si è interrotto, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’aspetto economico. Thiago Motta – che ha rifiutato anche la panchina dello Spartak Mosca – è infatti ancora stipendiato dalla Juventus.

  • RIFIUTATA LA PANCHINA DELLO SPARTAK

    Come riportato da ‘Tuttosport’, nei giorni scorsi Thiago Motta è stato contattato dai russi dello Spartak Mosca, pronti ad affidargli la panchina rimasta libera dopo le dimissioni di Dejan Stankovic. L’ex allenatore della Juventus ha però declinato la proposta.

  • ANNO SABBATICO?

    Nelle settimane scorse Thiago Motta ha avuto contatti con Monaco e Real Sociedad che però non hanno portato a nulla di concreto. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, l’ex tecnico bianconero sembra intenzionato a prendersi un anno sabbatico, per poi ripartire all’inizio della nuova stagione.

  • CONTRATTO TRIENNALE

    Il “no” allo Spartak Mosca da parte di Thiago Motta non ha sicuramente fatto piacere alla Juventus, club a cui il tecnico è legato fino al 30 giugno 2027. Tradotto: i bianconeri dovranno pagarlo fino alla scadenza del contratto nel caso in cui Thiago Motta non inizi prima una nuova avventura in panchina.

  • QUANTO PESA NEL BILANCIO DELLA JUVENTUS?

    Thiago Motta pesa e non poco nel bilancio bianconero: l’allenatore infatti percepisce uno stipendio da 5.5 milioni di euro lordi a stagione, che sommato alla cifra percepita dal staff, porta l’ammontare complessivo a 13.5 milioni di euro lordi a stagioni. Una cifra che la Juventus spera di poter eliminare presto dal bilancio.

