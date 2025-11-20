Thiago Motta rifiuta anche lo Spartak Mosca: quanto pesa nel bilancio della Juventus

Una storia iniziata con enormi aspettative e conclusa nel modo peggiore, con l’esonero arrivato lo scorso marzo, a nemmeno un anno dalla sua nomina da allenatore della Juventus.

Tra Thiago Motta e l’ambiente bianconero il feeling non è mai scattato e la mancanza di risultati ha fatto il resto, tanto che il club ha deciso di interrompere con largo anticipo il rapporto lavorativo con il tecnico italo-brasiliano.

Ma se il rapporto lavorativo tra le parti si è interrotto, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’aspetto economico. Thiago Motta – che ha rifiutato anche la panchina dello Spartak Mosca – è infatti ancora stipendiato dalla Juventus.