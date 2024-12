Juventus vs Fiorentina

Il tecnico italo-brasiliano ha alternato bastone e carota nel post partita: "Bene fino al nostro vantaggio, poi abbiamo abbassato il livello".

La Juventus impatta ancora, questa volta lo fa contro la Fiorentina, subendo il goal del 2-2 definitivo a pochi minuti dalla fine.

Nel post-gara, Thiago Motta ha elogiato il lavoro dei suoi fino al vantaggio, per poi bacchettarli in merito alla rete subita: "Sono cose che non devono più accadere".

In merito allo scudetto, il tecnico italo-brasiliano ha schivato la domanda così: "Scudetto? Noi continuiamo a pensare alla prossima partita".