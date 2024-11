Thiago Motta presenta Milan-Juventus: "Vlahovic non ci sarà, Weah può fare la prima punta"

AC Milan vs Juventus

L'allenatore della Juventus è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, in programma domani alle 18 a San Siro.

Giornata di vigilia per la Juventus. Archiviata la sosta, la squadra di Thiago Motta si prepara alla super sfida contro il Milan in programma a San Siro domani alle ore 18:00.

Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa dalla sala dell’Allianz Stadium per presentare i temi caldi del big match contro i rossoneri di Paulo Fonseca.

Thiago Motta ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la sua squadra: dalla condizione al rientro dei nazionali, impegnati in giro per il mondo, fino alla lista degli infortunati, a cui si è aggiunto Dusan Vlahovic dopo il match Serbia-Danimarca.

Al momento la Juventus è al sesto posto, a -2 dalla vetta, mentre il Milan è settimo, a -6 dai bianconeri ma con la partita contro il Bologna da recuperare.