Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Torino: "Voglio rimanere qui tanti anni"

L'allenatore bianconero presenta il derby contro il Torino: "Douglas Luiz e Adzic non al top, non ci saranno domani così come Nico Gonzalez".

Primo derby della Mole per Thiago Motta, pronto a guidare la Juventus nella stracittadina contro il Torino. Una sfida che potrebbe rivelarsi molto importante anche in termini di classifica, dato che in caso di vittoria i bianconeri accorcerebbero sicuramente almeno su una tra Inter e Napoli, impegnati nello scontro diretto di domenica sera. La Juventus è reduce da due buone prestazioni, anche se contro il Lille in Champions League è arrivato solo un pareggio. Ma chi recupera e chi gioca titolare Juventus-Torino? D seguito le parole di Thiago Motta in conferenza. L'articolo prosegue qui sotto