Il Lione accoglierà il gioiello argentino a gennaio: Thiago Almada arriverà dal Botafogo, ma il cartellino è di un gruppo finanziario.

Il suo nome è stato spesso accostato anche nel recente passato a quello di club italiani, ma nel futuro di Thiago Almada non ci sarà la Serie A, bensì la Ligue 1.

Il gioiello argentino, dopo appena sei mesi, è arrivato al capolinea della sua avventura brasiliana al Botafogo e ad attenderlo c’è l’imminente trasferimento al Lione.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Thiago Almada, spiegato come in realtà il tutto fosse già in programma da tempo.