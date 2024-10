Thauvin gioca contro il Venezia? Titolare o dalla panchina? La scelta di Runjaic dopo l'infortunio

Il francese non scende in campo dalla gara persa contro l'Inter alla fine di settembre. Ma la luce in fondo al tunnel è sempre più vicina.

Udinese-Lecce, Milan-Udinese e infine Udinese-Cagliari: sono le tre partite che i bianconeri friulani hanno dovuto disputare senza Florian Thauvin, una delle stelle di diamante della formazione di Kosta Runjaic, comunque capace di portare a casa 6 punti su 9.

Thauvin si è fatto male nella parte finale della gara tra l'Udinese e l'Inter, andata in scena al BluEnergy Stadium lo scorso 28 settembre e finita 3-2 per i nerazzurri. E da quel momento non è più tornato in campo.

La luce in fondo al tunnel, sia per l'ex fantasista del Marsiglia che per l'Udinese, è però vicina. E per tutti i tifosi friulani si tratta di una notizia particolarmente positiva.