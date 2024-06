God Save the King è l'inno dell'Inghilterra, modificato dal 'Queen' in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta.

Se in virtù di Hollywood e dei film dell'ultimo secolo l'inno statunitense è probabilmente il più noto del pianeta, non c'è dubbio che nella lista dei canti nazionali più famosi in giro per il mondo ci sia anche quello inglese.

Modificato dal God Save the Queen al God Save the King in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta e l'avvento di Re Carlo, il testo dell'inno cantato prima delle partite dell'Inghilterra è uno dei pochi che la maggior parte dei tifosi, e non solo, conoscono.

L'autore di God Save the King/Queen è sconosciuto: l'inno, di cui non si hanno date certe, è stato comunque pubblicato completo di testo e musica non più tardi del 1744 e adottato al massimo nel 1825.