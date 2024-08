Tessmann lascia la Serie A: accordo Venezia-Lione, giocherà in Ligue 1

Il club francese ha trovato l'accordo con i lagunari per il passaggio del classe 2001: fumata bianca al terzo tentativo dopo Inter e Fiorentina.

Mentre la squadra di Pierre Sage è impegnata sul campo, dove oggi pomeriggio affronterà il Monaco nella seconda gara di campionato, la dirigenza del Lione mette a segno un importante colpo di mercato.

Il club transalpino pesca dalla Serie A e rinforza il centrocampo con Tanner Tessmann, 22enne centrocampista statunitense del Venezia.

I due club hanno raggiunto l’intesa e il calciatore è atteso tra domani e lunedì in Francia per le visite mediche e la firma.

Si conclude così la telenovela Tessmann, dopo le trattative saltate con Inter e Fiorentina e la decisione del Venezia di mettere il centrocampista fuori rosa in attesa di definire il suo futuro, rinunciando a lui in occasione della sfida d’esordio stagionale all’Olimpico di Roma contro la Lazio persa per 3-1 dagli uomini di Di Francesco.