La terza maglia dell'Inter debutta a Monza: perché il simbolo della Nike in verticale e cosa significa

La squadra di Inzaghi scende in campo allo U-Power Stadium con la nuova terza divisa: è ispirata al movimento calcistico femminile.

A caccia del primato solitario in campionato, e dell'ennesimo segnale di forza dopo lo Scudetto della scorsa stagione, l'Inter va a Monza per il posticipo domenicale. Gara in cui i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia inedita.

Si tratta della terza divisa per l'annata 2024/2025, svelata ufficialmente già alla fine del mese di agosto. Casacca nella quale predomina il giallo, e che dunque contrasta in maniera notevole con la maglia home a strisce nerazzurre.