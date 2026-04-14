Ternana nel caos: club in liquidazione volontaria e allenamenti sospesi, cosa può succedere e il rischio fallimento

Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, il club è stato posto in liquidazione volontaria al termine dell'Assemblea dei Soci, al termine della quale ha parlato l'ormai ex amministratore delegato del club Fabio Forti:

"Mi sono dimesso dal mio ruolo. La società è in liquidazione volontaria, non è fallita. I prossimi passi verranno decisi dal liquidatore. La società ha deciso di non aumentare il capitale sociale, non effettuare i versamenti necessari per coprire le perdite e quindi procedere alla liquidazione della società”, le sue parole riportate da Il Fatto Quotidiano.