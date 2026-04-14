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Ternana Calcio v Carpi FC - Serie BGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Ternana nel caos: club in liquidazione volontaria e allenamenti sospesi, cosa può succedere e il rischio fallimento

Serie B
Ternana

Al termine dell'Assemblea dei Soci, il club è stato messo in liquidazione volontaria e gli allenamenti della squadra sono stati sospesi a tempo indeterminata: ecco quali sono ora gli scenari possibili.

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Sono ore di grandissima apprensione per quanto riguarda il futuro sportivo della Ternana, club attualmente impegnato nel girone B del campionato di Serie C.


Nelle ultime ore, infatti, la società rossoverde è stata posta in liquidazione volontaria. Uno scenario che getta pesanti ombre e interrogativi sul futuro sportivo delle 'Fere'.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sul caso Ternana e cosa può succedere.

  • CLUB IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

    Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, il club è stato posto in liquidazione volontaria al termine dell'Assemblea dei Soci, al termine della quale ha parlato l'ormai ex amministratore delegato del club Fabio Forti:

    "Mi sono dimesso dal mio ruolo. La società è in liquidazione volontaria, non è fallita. I prossimi passi verranno decisi dal liquidatore. La società ha deciso di non aumentare il capitale sociale, non effettuare i versamenti necessari per coprire le perdite e quindi procedere alla liquidazione della società”, le sue parole riportate da Il Fatto Quotidiano.

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  • ALLENAMENTI SOSPESI

    I calciatori della Ternana, che si sono presentati regolarmente al centro sportivo del club per sostenere la seduta di allenamento prevista per martedì 14 aprile, sono stati di fatto rispediti a casa.

    Gli allenamenti, infatti, sono stati ufficialmente sospesi. Una decisione comunicata dal direttore generale Giuseppe Mangiarano a calciatori e dipendenti, dopo la decisione della famiglia Rizzo di mettere la società in liquidazione.



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  • COSA PUÓ SUCCEDERE ORA E IL RISCHIO FALLIMENTO

    Dopo la decisione da parte della famiglia Rizzo di porre il club in liquidazione volontaria, sarà ora il Tribunale di Terni a dover designare un curatore fallimentare. Solo in seconda battuta si capirà se la squadra potrà portare a termine la stagione nel girone B di Serie C. Qualora il Tribunale ritenesse che non esistano coperture economiche sufficienti per autorizzare l’esercizio provvisorio, la stagione della Ternana potrebbe chiudersi subito, così come era già successo ad inizio stagione al Rimini.

    Nel caso in cui, invece, si riuscissero a coprire i costi necessari per questo finale di stagionale, il campionato verrebbe regolarmente portato a termine. In questa ipotesi, entro il 30 giugno il Tribunale dovrebbe reperire le risorse per soddisfare i creditori attraverso i proventi della cessione e procedere alla vendita della società. La nuova proprietà, a quel punto, sarebbe tenuta a farsi carico esclusivamente dei debiti sportivi, mentre le restanti pendenze rimarrebbero in capo alla precedente gestione.


  • COME STA ANDANDO LA TERNANA IN CAMPIONATO

    La Ternana, come detto, è attualmente impegnata nel girone B del campionato di Serie C.

    La formazione rossoverde, dopo 34 partite disputate, si trova attualmente in piena zona playoff: le Fere occupano infatti il nono posto in classifica con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte.

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  • RIPERCUSSIONI SULLA CLASSIFICA

    L'eventuale esclusione della Ternana porterebbe a pesanti ripercussioni sulla classifica del girone B di Serie C.

    Qualora venisse confermata l'estromissione delle Fere dal torneo, verrebbero annullate tutte le partite disputate dai rossoverdi e quindi le altre squadre verrebbero private dei punti conquistati proprio contro la Ternana.

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