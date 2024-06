Telecronisti e seconde voci Rai agli Europei, l'elenco: confermato Lele Adani, torna Stramaccioni

La Rai ha formato le coppie di telecronisti e seconde voci per Euro 2024: saranno le stesse dei Mondiali in Qatar.

Pochi giorni ancora e prenderà il via l'appuntamento più atteso dell'estate: gli Europei 2024 in Germania, competizione alla quale parteciperà anche l'Italia di Luciano Spalletti, inserita in un girone comprendente anche Albania, Croazia e Spagna.

Euro 2024 sarà trasmesso integralmente da Sky, che dunque metterà a disposizione dei propri clienti tutte le partite del torneo. Ma i diritti di alcune di queste sono stati acquistati dalla Rai, che renderà visibili le gare in questione in chiaro e senza bisogno di alcun abbonamento.

Dopo il palinsesto delle partite che verranno trasmesse dalla Rai, intanto, sono stati resi noti anche i telecronisti e le seconde voci che lo commenteranno, a un anno e mezzo di distanza da un altro evento di risonanza globale come i Mondiali del 2022 in Qatar.

Ecco dunque l'elenco di chi racconterà le partite di Euro 2024 sulla Rai.