Tegola De Bruyne per il Napoli: problemi alla caviglia, cosa si è fatto e quante partite salta

Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre ai problemi legati ai risultati che non arrivano, in casa azzurra c’è da fare i conti con l’infortunio di Kevin De Bruyne.
Il belga è uscito all’intervallo del match di Torino contro la Juventus, a causa di una distorsione patita che lo ha messo fuori casa.
Ma come sta De Bruyne? Di che entità è l’infortunio?
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.