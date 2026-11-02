Tegola De Bruyne per il Napoli: problemi alla caviglia, cosa si è fatto e quante partite salta

De Bruyne è uscito all’intervallo in Juventus-Napoli, sostituito da Gilmour nel secondo tempo. Con la sua uscita dal campo, gli azzurri hanno, ovviamente, perso qualità in mezzo al campo, portando la squadra di Allegri ad abbassarsi progressivamente, fino a subire i goal bianconeri che hanno decretato il successo juventino.