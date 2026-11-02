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Matteo Occhiuto

Tegola De Bruyne per il Napoli: problemi alla caviglia, cosa si è fatto e quante partite salta

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Uscito all’intervallo contro la Juventus, il belga ha rimediato una distorsione alla caviglia, c’è attesa per gli esami strumentali che stabiliranno l’entità del ko.

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Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre ai problemi legati ai risultati che non arrivano, in casa azzurra c’è da fare i conti con l’infortunio di Kevin De Bruyne.

Il belga è uscito all’intervallo del match di Torino contro la Juventus, a causa di una distorsione patita che lo ha messo fuori casa.

Ma come sta De Bruyne? Di che entità è l’infortunio?

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  • IL CAMBIO FORZATO CONTRO LA JUVENTUS

    De Bruyne è uscito all’intervallo in Juventus-Napoli, sostituito da Gilmour nel secondo tempo. Con la sua uscita dal campo, gli azzurri hanno, ovviamente, perso qualità in mezzo al campo, portando la squadra di Allegri ad abbassarsi progressivamente, fino a subire i goal bianconeri che hanno decretato il successo juventino.

  • DE BRUYNE VOLEVA RIMANERE IN CAMPO A TORINO

    Nonostante il problema alla caviglia, De Bruyne avrebbe voluto giocare ancora il match di Torino. A fermarlo, però, è stato il male fisico, unito al consiglio dello staff medico: troppo rischioso e doloroso continuare a giocare allo Stadium.

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  • L’ATTESA PER GLI ESAMI: DE BRUYNE GIOCA PORTO-NAPOLI?

    Nella giornata di lunedì, tornato a Napoli, il giocatore belga si sottoporrà agli esami strumentali che stabiliranno l’entità del ko di De Bruyne. Allegri spera che il problema sia minimo, anche in virtù dell’infortunio di Lobotka in quel reparto. Ma per sapere se De Bruyne giocherà contro il Porto in Champions servirà il referto medico sulla caviglia dell’ex City.

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  • QUANTE PARTITE SALTA DE BRUYNE

    Per stabilire quante, eventualmente, partite salterà De Bruyne, servirà attendere, come detto, l’esame a cui oggi di sottoporrà il belga. In caso di stop, ovviamente, Allegri spera di poter riabbracciare il centrocampista dopo la sosta, in programma al termine di questa settimana. 

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